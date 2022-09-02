日本將對拒絕確保傳染病病床的醫療機構設罰則

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【共同社9月2日電】日本政府2日在首相官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，敲定了防備新傳染病危機的綜合方針。主要內容是對於違反與都道府縣之間的事前協議、不確保病床以及不開設發燒門診的醫療機構，將導入罰則。在邊境口岸防疫措施上，將針對不報告居家隔離情況的疑似感染的回國人員等設置罰則。將在2023年度創設防疫對策指揮塔“內閣感染症危機管理統括廳”。 首相岸田文雄在對策總部會議上，就確保病床表示“將從平時起有計劃地完善體制，以便在突發事態下能切實提供醫療服務”，要求有關閣僚推進相關法案的準備工作。 綜合方針寫明，關於確保病床和邊境口岸措施的《感染症法》等的修正案將提交給預計秋季開幕的臨時國會。有關創設內閣感染症危機管理統括廳的法案將提交給2023年的例行國會。 醫療機構罰則的對象是提供高度醫療的“特定功能醫院”，以及與地區診所合作的“地區醫療支援醫院”。這些醫院事前與都道府縣簽署確保病床的協議，若有違反，則取消“特定功能醫院”等的批准。取消批准後，醫院將無法收取相當於收入的診療報酬加算部分。 除加強邊境對策外，還將完善由醫生護士以外人員負責疫苗接種和採樣的機制。政府將可以要求或者指示廠家生產醫藥品和醫療物資。 內閣感染症危機管理統括廳將設在首相直轄的內閣官房，準備好突發事態之際需要匯集的職員名單。以美國疾病控制和預防中心（CDC）為原型的新專家組織“日本版CDC”將在2025年度以後設置...