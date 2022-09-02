獨家：日本擬先向老年人接種新冠二價疫苗

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【共同社9月2日電】1日採訪相關人士獲悉，關於應對新冠奧密克戎毒株的新疫苗，日本政府正探討眼下以老年人等重症化風險較高人群和醫務人員為對象，推進接種工作。理由是最初供應量可能有限。 首先從9月底，開始接種應對奧密克戎毒株出現初期蔓延的“BA.1”的疫苗。政府還在探討引進應對目前流行的亞型“BA.5”的疫苗，設想最快10月啟動接種工作，為此推進準備。 據相關人士透露，中央政府計劃要求地方政府最晚到10月中旬建立起可向廣泛年齡層接種的體制，從準備就緒的地方政府開始，把接種對象擴大至12歲以上人群。政府還正探討實施企業和大學的職場接種。關於對象等，將在厚生勞動省疫苗小組會上聽取專家意見後正式決定。 新疫苗是應對奧密克戎毒株的成分和現行疫苗這兩種混合而成的“二價疫苗”，由美國製藥公司輝瑞、莫德納開發。兩公司已向厚勞省申請批准應對BA.1的疫苗。近期專門小組會將審議批准與否。預計獲批後會在9月內開始進口。 政府認為應對BA.5的疫苗開始進口的時期會較遲，因此決定啟動有望率先入手的應對BA.1的疫苗接種工作。兩公司應對BA.5的疫苗8月31日獲得美國有關部門的緊急使用授權。輝瑞表示，計劃近期在日本也申請批准應對BA.5的疫苗。 在日本，未來預計可以接種3種疫苗。分別為目前可接種的以往疫苗、應對BA.1的疫苗、應對BA.5的疫苗。在多種疫苗同時流通的情況下，建立順利接種的體製成為課題。（完）