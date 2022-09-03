日環境相會晤美環保署長確認繼續合作

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【共同社9月2日電】訪日的美國環保署署長邁克爾·里根2日與日本環境相西村明宏在環境省交換了意見，確認將在氣候變化對策和減少海洋塑料垃圾等方面繼續合作。 關於在環境中不被分解而長期殘留的有機氟化合物，雙方一致同意就妥善管理和共享科學成果展開合作。該類物質的污染在全球已有發現，在沖繩縣美軍基地附近等日本各地也被檢測到。 里根在聯合記者會上被問到如何看待日本政府探討建設新一代核電站的方針，他指出這是減緩氣候變化的技術之一，“諸如貯藏老一代反應堆廢棄物和防止擴散等，也有必要應對給環境帶來的不良影響”。里根還強調可再生能源等的重要性稱：“今後風力和蓄電池的成本會下降。不久將席捲市場。” 西村說“在解決地球環境問題上，發達國家和發展中國家不同的立場已顯現”，示意將與美國等合作採取應對。 會談前，里根在環境省與福島縣立安積高中的學生們會面。他傾聽學生們講述在東京電力福島第一核電站事故後疏散的經歷，以及對去除放射性物質後的處理水的想法。里根表示：“重建健全且有活力的社區，對我們來說也是激勵。” 里根出席8月31日在印度尼西亞召開的二十國集團（G20）環境和氣候部長會議後，歸國途中順路到訪日本。（完）