厚勞省決定最快9月中旬向老年人等接種新疫苗

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【共同社9月2日電】關於應對新冠奧密克戎毒株的新疫苗，日本厚生勞動省2日決定，最快9月中旬啟動向成為第四劑接種對象的老年人等重症化風險較高人群和醫務人員的接種工作。接種第四劑時的疫苗從以往疫苗改為新產品。當天在疫苗小組會上獲得了同意。 小組會結束後，厚勞省的負責人介紹稱“希望在開始新產品運送的9月中旬以後，迅速啟動接種工作”。厚勞相加藤勝信稱“與製藥公司談判協調後，進口被部分提前”。他還發表看法，認為已到接種時期者打以往疫苗而非等待新疫苗為好。 使用的新疫苗為“二價疫苗”，包含針對奧密克戎毒株亞型“BA.1”和針對既往毒株的兩種成分。據悉，高於迄今疫苗的預防重症化效果、針對奧密克戎毒株的預防感染和發病效果受到期待。 為到10月中旬，能以打完兩劑疫苗的12歲以上所有居民為對象實施接種，將推進準備工作。在第四劑對象的接種工作有眉目完成的地方政府，也允許在收到的疫苗範圍內，把對象擴大至維持社會功能所必需行業的“一線人員”。 開發該疫苗的美國製藥公司輝瑞和莫德納各自向厚勞省申請了批准，預計厚勞省專門小組會近期將審議批准與否。（完）