川崎重工與豐田公開搭載兩輪車氫發動機的研究車

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【共同社9月4日電】日本川崎重工業集團3日借著栃木縣茂木町“Moblity Resort茂木”（原茂木雙環賽道）舉行耐力賽的機會，公開了搭載與豐田汽車等合作開發的兩輪車氫燃料發動機的研究用沙灘車。豐田的社長豐田章男駕車在會場進行演示，川重的社長橋本康彥一同乘坐。 雖然開發的是兩輪車發動機，但研究車也要裝載測試器材等，因而採用四輪。豐田向媒體表示：“減少二氧化碳應有各種選項。不要用管制去制止，希望（技術進化）獲得聲援。” 發動機以川重集團的兩輪車汽油發動機為基礎，通過攻克燃料供應等難題實現。計劃用此次的車輛進行測試並嘗試實用化。朝著去碳化的方向，有別於馬達驅動的電動化，將培養作為其他選項的技術。橋本表示：“大家齊心協力獲得了成果。” 川重等在去年11月宣佈將探討兩輪車氫燃料發動機的聯合研究。研究在川重子公司“川崎摩托”（兵庫縣明石市）、鈴木、電裝、豐田、本田、雅馬哈發動機的合作框架下推進。（完）