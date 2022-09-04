日本上半年出生人口跌破40萬 或受新冠影響

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【共同社9月4日電】日本厚生勞動省的人口動態統計（初值）顯示，今年上半年1～6月出生的嬰兒數為384,942人，較上年同期減少20,087人（減少5.0%）。據該省透露，上半年跌破40萬為2000年以來首次。有分析認為，受新冠疫情長期化影響，一些人因為擔心感染等而避免懷孕。 初值的人數也包括外國人等。毎年6月發佈的全年“概數”彙總對象是居住在日本的日本人。照此下去，2022年出生人數的概數很可能低於2021年的811,604人，自統計開始以來首次跌破80萬大關。 日本出生人數自1970年代中期開始持續呈減少趨勢，去年上半年的初值為405,029人。今年各月的初值與上年相比，除1月微增外，2～6月均減少。 今年上半年的結婚登記數量為265,593對，雖較上年同期增加243對，但較疫情前的2019年減少5萬對以上。死亡人數為777,213人，增加48,269人。 日本國立社會保障和人口問題研究所2017年公佈的未來推算數據預測，2022年的出生人數約為85萬人，2030年跌破80萬大關，而實際的少子化進程超乎預想。（完）