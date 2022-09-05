獨家：東京奧組委前理事高橋再曝涉嫌受賄

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【共同社9月5日電】4日從對相關人士的採訪獲悉，關於東京奧運會和殘奧會行賄受賄案，一家廣告公司方面曾向奧組委前理事高橋治之（78歲，因受託受賄嫌疑被捕）熟人經營的諮詢公司，分3次支付了總計2600萬日元（約合人民幣128萬元）。這是繼贊助商男裝巨頭AOKI控股、出版社巨頭KADOKAWA之後，再次曝出向高橋方面提供不透明資金的問題。 該廣告公司是以關西為據點的行業中堅，是被選為奧運贊助商的某服務關聯企業的窗口單位。據稱，高橋及其熟人要求奧組委方面在服務關聯企業的贊助商選定中，把該廣告公司作為代理店。2600萬日元中的一部分被認為交給了高橋，可能是作為謀方便的回報。東京地方檢察廳特搜部考慮立案，正在推進查明KADOKAWA以及廣告公司方面提供的資金的流向。 關於高橋與AOKI控股前董事長青木擴憲（83歲）等3人（因行賄嫌疑被捕），將在拘留期滿的6日敲定刑事處分。 諮詢公司還從2019年4月被選為贊助商的KADOKAWA分10次接受了合計7000萬日元。擔任諮詢公司代表的高橋的熟人曾就職于廣告巨頭電通，是電通原專務董事高橋的後輩。該人可能為促成KADOKAWA成為贊助商而拜託了高橋，高橋向奧組委方面施加了影響。 贊助商由與奧組委簽訂了專屬代理店合約的電通實施招募。由接到電通提案的奧組委市場局事實上選定。市場局有多人是電通的外派人員。 服務關聯企業在2018年成為了贊助商。若專屬代理店無...