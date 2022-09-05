聚焦：鹿島用AI操控無人工程機械建造水壩

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【共同社9月5日電】日本鹿島公司利用人工智能（AI）和自動駕駛等尖端技術，操控無人翻鬥車、推土機等建造水壩。持續24小時作業，人員僅需遠程監測顯示器。建築業面臨嚴重的人手短缺，將通過大幅節省勞動力來克服難題。 在建的是秋田縣東成瀨村的成瀨水壩。記者一進入深山的建設現場，就看到翻鬥車、推土機、壓路機正在忙碌地運轉。約20台工程機械的駕駛座上不見人影，4名作業人員坐在約500米外的控制室的電腦前，關注著機械作業。 翻鬥車運送大量泥沙，推土機將其鋪開後由壓路機壓實。這一動作重複幾千次，逐步建起水壩。作業人員通過衛星定位系統（GPS）和傳感器掌握約20台機械的定位並繞開障礙物。鹿島2009年啟動了無人工程機械的實證試驗，2020年秋天起24小時建造成瀨水壩。 讓AI學習經驗豐富的駕駛作業人員的技能，通過計算機的解析使機械高效運轉。成瀨水壩的企業聯營體（JV）工程事務所副所長出石陽一表示：“由人來操作會出現技術上的偏差，而自動駕駛的作業內容統一且質量好。” 過去每台機械由1名人員操控，用三班倒的方式駕駛20台總計需要60人。而操控無人機械的4人兩班倒輪流工作，總計只需8人。 由於經驗豐富的作業人員趨於老齡化，出現不願前往遠離市區的現場作業的趨勢。所長奈須野恭伸表示：“機械的話可連續運轉，希望今後能把水壩建設一線變為無人工廠。” 2021年3月，鹿島與宇宙航空研究開發機構（JAXA）成功進行了...