日本大型銀行紛紛支援去碳化對策可視化

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【共同社9月6日電】日本大型銀行紛紛採取行動，支援將客戶的溫室氣體減排量可視化，實現去碳化的對策。三井住友銀行8月開啟甚至能測定海外子公司排放量的新服務。汽車製造商等已要求零部件供貨企業實施減排，若無法證明也可能中止交易。銀行將推動旨在提高節能性能的設備更新等貸款。 豐田汽車、日產汽車等針對主要零部件廠商，要求減少二氧化碳排放量。美國蘋果公司也提出到2030年，包括供應鏈在內實現二氧化碳零排放。 三井住友銀行與美國軟件公司“Persefoni”和IBM日本公司合作推出了新服務，將生產據點等所用燃料、電量、貨物運輸量、產品使用頻率等數據輸入系統後，可自動計算出依照各國家和地區標準的溫室氣體排放量。 該行迄今提供面向中小企業的“Sustana”服務，通過此次合作也可用於大企業的海外子公司的分析中。為實現減排的從立項到執行工作，可通過系統一攬子管理。 瑞穗銀行也針對與三井物產相關企業的業務，與致力於二氧化碳排放量可視化的“e-dash”公司（東京）展開合作。三菱日聯銀行去年推出向客戶介紹從事計算排放量業務的“zeroboard”公司（東京）的服務，推動促進旨在去碳化的技術研發的投資貸款“轉型金融”。（完）