厚勞省將推動設立專家小組預防青少年自殺

Newsfrom Japan

【共同社9月6日電】日本厚生勞動省為加強中小學生等青少年自殺預防對策，將推動設立由精神科醫生、律師等多種職業組成的專家小組。此舉的目的是解決僅靠學校或地方政府難以解決的事例。作為相關經費，厚勞省已在8月底截止的2023年度預算申請中列入總計45億日元（約合人民幣2.2億元），其中一部分將用於培養預防自殺的人才等。 日本中小學生自殺人數持續呈增加趨勢。據厚勞省透露，2020年達到創紀錄的499人，2021年也有473人，創歷史次高。據分析，在兒童或學生自殺未遂或流露輕生念頭時，因不知所措而出現混亂學校和地方政府也不在少數。 對於設立多種職業專家小組的都道府縣等，厚勞省將提供財政方面的支援。設想中的小組成員包括律師、精神科醫生、精神保健福祉士等。期待依據小組提出的專業性較強的建議展開應對。在問題解決之後也將視需要為學校和地方政府提供支持。 據厚勞省透露，圍繞青少年自殺對策，長野縣已在2019年成立專家等組成的小組。（完）