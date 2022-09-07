陸自“魚鷹”運輸機將復飛

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【共同社9月7日電】關於臨時部署在日本千葉縣木更津駐地的陸上自衛隊V-22“魚鷹”運輸機，防衛省6日通知當地的木更津市，該機型將從7日起復飛。據稱由於美國空軍8月起暫時停飛了CV-22“魚鷹”，防衛省對其展開追加檢查，評估結果是能夠確保安全。該市認為“沒有不合理之處”，同意復飛但要求安全運用。 陸自有9架魚鷹臨時部署在木更津。隨著美國空軍的停飛，陸自也未安排訓練，實際上處於暫時“停飛”狀態。美空軍9月已決定復飛，理由是通過加強教育訓練等可以確保安全。 據木更津市透露，防衛省表示，關於美空軍停飛理由的離合器故障，陸自的魚鷹利用模擬裝置進行了操作步驟確認訓練，認為飛機本身的安全性沒有問題。 防衛省在對陸自魚鷹的追加檢查中確認了（1）變速箱內的離合器能否正常工作，（2）手動轉動變速桿是否出現異常，（3）變速箱的潤滑油是否有雜質。據悉陸自的魚鷹自2000年11月首飛以來從未出現過成為停飛原因的離合器故障。 木更津市市長渡邊芳邦6日就防衛省的復飛決定發表評論稱：“我們將關注自衛隊飛機的運用，努力消除市民的擔憂。” 防衛相濱田靖一在6日上午的記者會上指出，“細緻地向該市說明我們的想法很重要”。陸自一把手、陸上幕僚長吉田圭秀也在下午的記者會上稱，“進行各種調整後一旦準備就緒，就將開展飛行”。 防衛省正在就2025年底前在佐賀機場最終部署陸自魚鷹的方針與當地進行協調。駐日美軍在東京橫田基地部署了6...