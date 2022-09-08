分析：日本放寬遊客入境或效果有限 防疫引擔憂

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【共同社9月7日電】日本政府7日放寬了新冠邊境口岸對策。包括回國日本人在內的單日入境人數上限上調至5萬人，也放開沒有帶團導遊的旅遊套餐。接納對象也取消了102個國家和地區這一限制。不過，仍有不放開自由行等限制措施，經濟效應或有限。政府力爭實現與新冠共存，將探討進一步放寬，但也存在如何兼顧防疫的擔憂。 上次上調入境人數上限是在6月1日，從單日1萬人提高至2萬人。一系列的邊境口岸對策中，原先入境時必須提供的離境前72小時以內陰性證明也可憑第三劑疫苗接種證明予以免除。 沒有帶團導遊的團隊游將由旅行社預訂往返機票和住宿。這是為了由相關單位掌握旅程，貫徹防疫措施。因此，個人進行預訂的自由行不放開。 以旅遊行業為主紛紛期待放開自由行，但國土交通省官員稱“由於疫情時刻變化，很難明確出示放開自由行的標準”。 此外，限制措施中的必須取得簽證仍保留。發放簽證時會確認疫苗接種史等，外務省現階段對免除持否定態度。為了切實展開入境時檢疫工作，也將繼續限制入境人數。 疫情前人數最多的是中國大陸遊客，但中方對本國國民出境態度謹慎等，也有百貨店相關人士分析稱“不會帶動訪日遊客的消費急劇恢復”。 政府內也存在盡快進一步放寬的論調，但官房長官松野博一7日在記者會上僅稱“將結合國內外疫情、需求和主要國家的邊境口岸措施情況，妥善加以判斷”。（完）