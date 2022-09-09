聯合國「人類發展指數」日本排第19位

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【共同社紐約9月8日電】

聯合國開發計劃署（UNDP）8日公佈了最新的《人類發展報告》。反映國民生活富裕程度的「人類發展指數」（HDI）全球排名中，日本列第19位，與2020年的上一版報告相同。前三名為瑞士、挪威和冰島。

HDI是根據收入、預期壽命及教育情況綜合計算得出的指標，目的在於把無法以經濟尺度衡量的富裕程度數值化。受新冠疫情影響，自1990年開始統計以來，全球總體HDI在2020年首次出現下降。2021年繼續下滑，已降至2016年的水準。

報告指出政治對立加深，人們對政治的不信任也加劇。據悉，認為世界上「大多數人可以信任」的人佔比跌到3成以下，創下歷史新低。

UNDP署長施泰納表示「我們為了應對共同的課題，必須重新讓全世界團結起來」，呼籲各國在應對新冠疫情衝擊及烏克蘭危機導致的物價上漲等方面合作。

HDI其他國家的排名中，美國位列21，俄羅斯第52位，中國列第79位。朝鮮、索馬里因信息不足未列入排名。（完）