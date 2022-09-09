奧運瀆職案森喜朗作為知情人接受檢方詢問

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【共同社9月9日電】有關東京奧運會和殘奧會的瀆職案，9日採訪相關人士獲悉，曾任奧組委主席的前首相森喜朗（85歲）作為知情人被東京地方檢察廳特搜部詢問了情況。要證實奧組委前理事高橋治之（78歲）涉嫌從奧運贊助商西裝巨頭AOKI控股、出版巨頭KADOKAWA受賄的受託受賄案，特搜部可能認為有必要向森喜朗詢問情況。向前首相詢問情況的做法實屬罕見。 此外還獲悉，KADOKAWA被選為贊助商之前，森喜朗可能曾與該公司相關人士和高橋等人會面。當時是贊助商候選的其他出版社相關人士也在場，但之後退出候選，2019年4月KADOKAWA被選為贊助商。 據相關人士稱，森喜朗2017年7月前後在高橋的介紹下，還與AOKI控股前董事長青木擴憲（83歲、因行賄罪被起訴）會面。AOKI控股2018年10月成為贊助商。 特搜部可能確認了高橋成為奧組委理事的經過、證實受託受賄嫌疑所需的理事職務權限、與AOKI控股的會面內容等。 有關AOKI控股的渠道，此前森喜朗通過律師以書面形式接受採訪稱，從未與高橋、青木討論過贊助商甄選事宜。森喜朗方面的律師就作為知情人被詢問情況一事表示：“不能妨礙辦案，因此無可奉告。”（完）