日本專家同意縮短新冠療養期 但警告風險猶存

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【共同社9月9日電】審議新冠對策的日本政府基本應對方針小組會8日開會，同意了政府作為向“與新冠共存”過渡政策而提出的新應對方針，其中包括縮短感染者居家療養期和全國統一簡化“全數掌握”的做法等。 會後接受採訪的會長尾身茂透露，部分委員就縮短療養期提出“風險評估不充分，被社會需求牽引”的意見。他表示“希望讓大家充分了解到風險猶存、並非為零”，要求政府向國民廣泛宣傳。 尾身還指出接下來“第八波”疫情或與流感流行重合，強調稱：“應開展比此前更紮實的風險評估並討論對策。現在不做的話就會處於被動。” 關於7月以後沒有召開的新冠對策小組會會議，尾身透露政府方面明確表示今後將召開。 根據應對方針，感染新冠並有症狀者的居家療養期從原則上10天縮短至7天。無症狀者如果檢測呈陰性，原本7天的療養期可以5天就解除。 為了減輕醫療機構等的負擔，對感染者“全數掌握”的做法將從26日起全國統一簡化為僅上報老年人等。應對奧密克戎變異毒株的新疫苗接種也將啟動。 政府8日以巡迴方式召開新冠對策總部會議，敲定了應對方針和“面向與新冠共存的政策想法”。想法中就新冠醫療費公費負擔指出“此次不變更”，但考慮到治療藥的普及狀況等，也表示將繼續探討負擔方式。（完）