札幌市與JOC發表宣誓文 決心繼續申辦冬奧

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【共同社9月9日電】考慮到有關東京奧運會和殘奧會的行賄受賄案，力爭申辦2030年冬奧會的札幌市與日本奧委會（JOC）8日，確認將強化防止運營違規措施並繼續申奧，公佈了展示確保透明度和公平性決心的“宣誓文”，致力於提升已成為課題的居民支持率。 當天在札幌市召開的旨在為申奧造勢的官民聯合“促進委員會”會議上，市長秋元克廣和JOC主席山下泰裕公佈了宣誓文。文中寫明將以行賄受賄案中被視為問題的領域為中心彙總對策，探討奧組委理事會的規模、作用和理事甄選等。還寫入將探論應對利益相悖交易、市場項目的決策過程、廣告代理店的作用等。 秋元強調：“有必要向國民和市民明確承諾使其變為廉潔的奧運會。”山下分析現狀稱“形勢十分嚴峻”，“將儘可能爭取更多人的支持，努力到最後”。 曾擔任東京奧組委主席的參議員橋本聖子也在線參加了促進委員會會議。她致歉說：“造成了很多困擾，很抱歉。” 預計國際奧委會（IOC）將在年內甄選2030年冬奧會的主辦城市候選地，在2023年5～6月的大會上正式敲定。秋元原計劃本月中旬訪問瑞士的IOC總部並與IOC主席巴赫會談，但因日程協調困難而於5日宣佈取消訪問。（完）