東京律師會調查顯示6成外裔曾被日本警察盤問

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【共同社9月10日電】圍繞日本的警察等以種族等外貌特徵為由實施盤問的“種族形象定性”問題，東京律師會9日發佈了以約2000名外裔人士為對象的實情調查報告，6成受訪者回答稱“過去五年間曾被警察盤問”。中南美裔和非洲裔容易被盤問的傾向也顯現出來，律師會指出“需要旨在防止因外貌而歧視的指針”。 報告顯示，過去五年間被警察盤問過的人多數都不止一次被盤問。從族裔來看，受訪的中南美裔和非洲裔中分別有8成被盤問過。 回答稱曾因警察提出的問題和態度感到不悅的人也不在少數。自由填寫欄中的感想有“態度不禮貌”“令人不快”“說話不客氣”“咄咄逼人”等，還有人提及“感到憤怒”“令人失望”“鬱悶”。此外，即使長期在日本居住且日語流利，被盤問的頻度也沒有下降。 對於約2000名受訪者中有6成被警察盤問過的調查結果，東京律師會的律師有園洋一表示：“一般人的感覺來看，這是很高的比例。僅憑外貌就盤問本來不屬於對象的人，在刑事政策上也沒效果。”律師會將基於調查結果彙總意見書，敦促相關部門採取應對。 圍繞警察盤問，美國駐日大使館去年12月發推文稱在日本接到多起疑為種族形象定性的事例報告。日本警察廳向各都道府縣警方發去文件，要求避免實施會被誤解為種族歧視的盤問。東京律師會在今年1～2月通過網絡等實施調查，得到2094人的有效回答。（完）