KDDI再次發生通信故障 波及16都道縣

Newsfrom Japan

【共同社9月12日電】日本KDDI（au）公司11日發佈消息稱，當晚約10點半起在東日本16個都道縣發生了通信故障。故障在當晚10點42分修復。包括119等緊急電話在內的語音通話和短信服務（SMS）一時難以使用。KDDI將調查故障發生的原因及受影響的用戶數。該公司7月發生了大規模通信故障，8月也出現了故障。 受影響的16個都道縣分別為北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、神奈川、千葉、山梨。 除au外，使用旗下廉價品牌“UQ mobile”和“povo”等的用戶也受到了影響。KDDI表示，“給顧客造成了很大的困擾，深表歉意”。 “推特”上，用戶們紛紛發帖稱“又發生了通信故障”、“電話打不通”等。 KDDI在7月上旬發生通信故障，至少對累計3091萬人產生了影響，是史上規模最大的一次通信故障。8月24日也發生了故障，最多影響了8.3萬人。（完）