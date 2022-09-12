日本學者在網上公開生物3D標本 可全方位觀察

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【共同社9月12日電】日本九州大學特聘副教授鹿野雄一（生態學）在網上公開了1400種以上的“3D數字生物標本”。拍攝昆蟲、魚、兩棲動物和植物等並製作成3D模型的這種標本可供360度觀察。鹿野表示，這是為數不多的可在畫面上旋轉、放大等觀察入微的生物標本，“也有望用在學校、虛擬空間‘元宇宙’等研究以外的領域”。 利用的是被稱為“攝影測量法”的手法，從各種角度拍攝並製作成3D模型。以前是放在檯面上等拍攝，無法製成可以360度觀察的生物標本，而此次是使用釣魚線懸空拍攝。 鹿野說：“最大的特徵就是誰都可以方便自由地使用。”一般的標本需要精心保管，劣化和褪色不可避免。用以定義物種的“模式標本”等重要標本也有管理嚴格、難以利用的一面，但“3D標本可以解決這些問題”。 製作3D標本的契機是採集到被認為在日本國內已滅絕的“台灣負子蝽”，鹿野覺得“這很難得，能不能做成3D”。今後也將增加標本數量，還期待“如果能在環境教育等方面像圖鑑那樣供人使用就好了”。 3D標本發佈在網站“Sketchfab”上。網址為https://sketchfab.com/ffishAsia-and-floraZia/models。（完）