日本政府擬月內啟動新的旅遊支援項目

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【共同社9月13日電】

多名日本政府相關人士12日透露，關於代替「Go To Travel」的全國旅遊支援項目，政府12日就最快月內啟動展開了協調。此前因新冠疫情蔓延而暫停，但近期感染人數呈減少趨勢。出現了把支援對象暫時定為從9月下旬三連休結束後到年底為止的方案。此外還協調放寬新冠邊境口岸對策，擬最快10月取消5萬人的單日入境人數上限，並考慮免除目前訪日客人必須取得的短期逗留簽證，以及解禁個人旅遊。厚生勞動省的專門小組批准了製造銷售應對Omircron毒株的新疫苗。

政府希望通過國內旅遊折扣和進一步放寬邊境措施來帶動旅遊需求、重振地方經濟。

全國旅遊支援項目以擴大都道府縣推行的「縣民折扣」形式，費用折扣和派發優惠券加起來每人每天最多補貼1.1萬日圓。由於是否實施以及實施期間由都道府縣決定，因此可能並非全國一齊啟動。政府將視疫情作出最終決定。

利用該項目需要出示三劑疫苗接種證明，或檢測陰性證明。根據各地的疫情，都道府縣可以決定推遲實施或中斷。

另一方面，七大工業國集團（G7）中只有日本設置了入境人數上限。政府希望利用日圓貶值的好處吸引訪日客人，最快下週就是否進一步放寬作出判斷。專家中有意見認為此舉可能導致疫情蔓延和醫療緊張，有必要慎重判斷。

官房長官松野博一在記者會上強調：「在兼顧防止疫情蔓延和社會經濟活動的同時推進邊境對策放寬的想法不變。」官房副長官木原誠二11日在富士電視台...