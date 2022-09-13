聚焦：日本政府將推動旅遊拉動經濟

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【共同社9月13日電】日本岸田政府計劃推進旅遊政策，在啟動此前推遲的全國旅遊支援項目的同時，還協調取消入境人數限制並解禁個人旅遊等進一步放寬邊境口岸對策。為擺脫新冠疫情的影響，將通過國內外旅遊促進遊客往來從而拉動經濟。旅遊業界表示歡迎，但也有人擔憂能否回到疫情前水平。 ▽怨恨 政府此前對全國規模的旅遊折扣持慎重態度，2020年12月停止的“Go To Travel”被貼上“擴大感染”的標籤而擱置。改變內容和名稱後的全國旅遊支援項目也因第七波疫情而錯過啟動時機。 “縣民折扣”獲得好評，暑假期間也有很多人利用。執政黨內有怨恨聲音稱“疫情下也有很多人旅遊，或者因工作而在國內各地跑，為什麼只有全國折扣受到惡評”。 如果在9月下旬啟動，就可吸納秋天的旅遊需求。有觀點認為若到冬季疫情再次蔓延，將錯過開始的時機。 ▽最大的未決事項 對進一步放寬邊境對策的期待也很高。旅行社巨頭相關人士興奮地表示：“取消上限和解禁個人旅遊是整個行業的期盼。如果能在秋天觀光季之前實現，將非常高興。” 政府7日把單日上限擴大至5萬人，並開始接納沒有帶團導遊的旅遊套餐，但未解禁個人旅遊及免除簽證，業界出現不滿聲音。 疫情前的2019年個人旅遊佔比達76.6%，免簽覆蓋亞洲及北美、歐洲等68個國家和地區，可輕鬆來日是賣點。 國土交通省幹部指出“等待解禁個人旅遊的外國人有很多，加上免簽是最大的懸而未決事項”。 ▽擔憂因素 不...