獨家：日本政府考慮年底前完成新疫苗接種

Newsfrom Japan

【共同社9月13日電】13日獲悉，關於針對新冠奧密克戎毒株的新疫苗，日本政府力爭年底前完成對希望接種者的接種，考慮要求地方政府等完善體制。此舉目的是防備歲末年初的疫情蔓延。擬首先20日啟動12日獲批準的應對“BA.1”的疫苗接種，正在就此協調。 據相關人士稱，針對現在主流“BA.5”的疫苗也考慮今秋用於接種，美國輝瑞公司13日向厚生勞動省申請批准該疫苗。 輝瑞申請的是在以往疫苗中混合針對“BA.5”和“BA.4”兩種成分的二價疫苗。美國已發出緊急使用許可。美國莫德納公司也表示一旦準備好，就將申請批准針對“BA.5”的疫苗。 厚勞省14日將舉行專家參加的疫苗小組會。關於應對“BA.1”的疫苗，將決定作為國家負擔接種費用的《預防接種法》上的“特例臨時接種”。 據相關人士稱，政府正在協調，考慮無論截至上次接種用的是哪種疫苗，都允許追加接種輝瑞或莫德納的新疫苗。 關於接種間隔，目前要求距離上次接種五個月以上，但政府根據海外動向提出了縮短的方針。要使9月內用以往疫苗接種第4劑的老年人等在年內完成新疫苗的接種，就必須把接種間隔縮短至3個月左右。（完）