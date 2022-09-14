調查：高物價背景下逾七成日本人選擇節約

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【共同社9月14日電】在日元貶值和物價上漲持續的背景下，生活方面選擇節約用錢的人超過7成。網絡服務供應商“BIGLOBE”（東京）以日本全國1000名男女為對象實施了節約意識調查，得出上述結果。節約方法排在首位的是“攢積分”。相關負責人稱：“凸顯物價上漲對消費者生活造成的影響之大。節約意識今後應該會繼續。” 問卷調查8月19至23日在網上實施，全國18至59歲的1000名男女作出回答。 對於是否正在節約用錢一問，回答“符合”的為32.6%，回答“有些符合”的為39.0%，合計達71.6%。有關節約方法的多選題中，選擇“攢積分”的人最多，占到77.0%；之後依次為“自己做飯”的56.4%和“減少使用水電燃氣”的51.8%。 有關電力公司向積極節電家庭返還積分的“節電積分”服務，超過半數的53.9%的受訪者稱“不知道”。“知道但並未參加”的也有33.4%，可見該服務未得到推廣。 該公司還向調查對象中被稱為“Z世代”的18至25歲500名男女詢問節省時間的情況。對於“想節省時間”，回答“符合”和“有些符合”的共占70.4%。有關節約方法的多選題，排名靠前的回答有“提前了解信息再決定是否看電影或電視劇”（63.6%）、“用倍速播放等看視頻”（49.4%）、“跳過音樂的前奏或間奏”（40.2%）等。（完）