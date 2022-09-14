Omicron疫苗免費接種獲批 將於20日啟動

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【共同社9月14日電】

日本厚生勞動省的疫苗小組會14日同意把針對新冠Omicron病毒株的新疫苗定位為《預防接種法》上的「特例臨時接種」，將免費實施。20日將從作為第四劑接種對象的60歲以上人群及醫務人員起，啟動接種工作。10月中旬將擴大至已接種至少兩劑的12歲以上所有人群。接種間隔暫時仍要求距上次接種至少經過5個月。

據厚勞省透露，新疫苗對於Omicron病毒株的預防重症化效果被認為超過之前的疫苗。雖然可能持續時間較短，但也有望起到預防發病和預防感染的效果。對今後出現的變異病毒株也有效的可能性較高。

將使用的疫苗是厚勞省12日特例批準的美國輝瑞和莫德納兩家公司針對Omicron「BA.1」病毒株的疫苗。到10月中旬將向地方政府配送共3300萬劑。設想9至10月為約6850萬人實施接種。

為防備歲末年初疫情蔓延，力爭建立起10至11月單日接種超過100萬劑的態勢，讓有意願者在年內完成接種。關於針對「BA.5」和「BA.4」的疫苗也在探討使用，厚勞省表示「獲藥事批准後將再次徵詢意見」。

關於接種間隔，厚勞省擬根據海外動向等縮短，最晚到10月下旬得出結論。（完）