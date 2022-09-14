詳訊：KADOKAWA董事長因涉奧運瀆職案被捕

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【共同社9月14日電】有關東京奧運會和殘奧會的瀆職案，東京地方檢察廳特搜部14日以行賄嫌疑，逮捕了出版巨頭KADOKAWA董事長角川歷彥（79歲，東京都新宿區）。特搜部認為角川涉嫌向奧組委前理事高橋治之（78歲，因涉嫌受託受賄被再逮捕）方面提供了約6900萬日元（約合人民幣335萬元）賄賂，作為對在奧運贊助商甄選中做出有利安排的謝禮等。 在奧運瀆職案中，這是繼男裝巨頭AOKI控股之後，第2家有經營一把手被逮捕的贊助商。 逮捕嫌疑是角川與擔任KADOKAWA顧問的前專務董事芳原世幸（64歲）等2人合謀，在2019年9月～2021年1月分9次從KADOKAWA名義的銀行賬戶，向高橋在廣告巨頭電通工作時的後輩深見和政（73歲，因涉嫌受託受賄被逮捕）擔任代表的諮詢公司“COMMONS2”，合計匯入了約6900萬日元。 角川在本月5日接受採訪時說明稱完全沒有提供了賄賂的認識。特搜部6日逮捕了芳原等，對KADOKAWA總部和角川家實施了入內搜查。 角川以出版為中心，推進業務多元化，讓KADOKAWA成長為綜合性娛樂企業。其父源義是角川書店的創始人，其兄春樹則在出版與電影聯動的媒體融合戰略上大顯身手。（完）