上半年日本「勒索病毒」受害114起 同比增加8成

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【共同社9月15日電】

關於在全球造成越來越多損失的索要贖金型電腦病毒「勒索病毒」，15日從日本警察廳彙總的國內受害情況獲悉，2022年上半年（1至6月）接到30個都道府縣共114起的報告，較上年同期（61起）增加87%，自開始半年統計的2020年下半年起持續上升。

勒索病毒對企業等數據加密，要挾錢財以解鎖。打開郵件附件或網站鏈接就會感染的「Emotet」病毒被暫時壓制，但又出現了新的手法。

據警察廳統計，勒索病毒114起受害報告中，中小企業為59起，大企業為36起，團體等為19起。另從行業來看，製造業與服務業居多，但各種規模和行業的企業均有遭受損失的情況。

手法得到確認的81起受害中，53起採用了威脅若收不到贖金將公開數據的「雙重恐嚇」手法。此外還發現刊載外洩訊息的「暗網」網站上也有國內企業的訊息。

對受害企業等實施的問卷調查顯示，調查與恢復費用總額（有效回答49份）達到1000萬日圓以上的占到55%。在受害數據留有備份的48起中，至少36起無法恢復。警察廳提醒稱：「也有甚至將備份加密的情況，受害影響不限於業務暫停。」

在歐美8國的共同協作下，Emotet在2021年1月一度被壓制，然而今年2月前後起受害再次增加，併發現新增了讓瀏覽器中存儲的信用卡訊息外洩的功能。（完）