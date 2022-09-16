話題：電子教科書在日本中小學迅速普及

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【共同社9月16日電】15日從日本文部科學省公開的數據獲悉，關於在電腦和平板終端上使用的電子教科書，已在所有公立小學、初中和高中等導入了的市區町村截至3月有292個。較去年3月的31個市區町村激增。在迅速普及的同時，也發現很多教師對活用電子教科書的方法感到困擾。認為對於提高閱讀理解能力而言，紙質教科書更合適的意見也較強。在並用的同時如何提高學習效果？今後的活用方式受到期待。 文科省計劃2024年度在小學5年級至初中3年級的英語課程上，導入電子教科書。全國小學生和初中生每人配備1台電腦或平板終端的計劃已基本完成，教育電子化將進一步發展。 共同社的統計顯示，除滋賀縣以外的46個都道府縣中，有292個市區町村的導入率為100%，相當於全部1741個市區町村中的16.8%。從學校數量來看，32732所學校中有11737所已經導入，佔35.9%。 不僅在青森市、松山市和福岡市等縣政府所在地，而且千葉縣柏市、東京都江東區等人口較多的地區也實現了普及。文科省在2021年度實證項目中，向4成小學和初中分發設備一事產生了影響。 終端配備也有進展。公立小學、初中和高中等的每台終端對應的學生數至2016年為6人以上但不到7人。不過，日本政府2019年12月出台了給所有小學生和初中生配備終端的“GIGA學校構想”。此後，配備的終端數量激增，2022年3月的應對學生數為0.9人。 電子教科書的特點是能放大圖...