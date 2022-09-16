日本百歲以上老人首超9萬人 連續52年增加

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【共同社9月16日電】在日本19日迎來今年的“敬老日”前夕，厚生勞動省16日公佈的數據顯示，全國百歲以上老人達90526人，創歷史新高。百歲老人首次超過9萬人，比去年多出4016人，連續52年增加。其中女性有80161人，佔88.6%。男性有10365人。最長壽老人為115歲。 厚勞省的負責人表示，“完善的醫療和護理等是百歲老人增加的主要原因”，但“增幅正在逐漸趨於平穩”。 厚勞省根據截至9月1日的居民基本登記冊，統計了在《老人福祉法》規定為“老人日”的15日年齡百歲以上者的人數。男性比去年增加305人，女性增加3711人。2022年度將有45141人達到百歲，較上年度增加1508人。 最長壽的女性是大阪府柏原市的巽Fusa，出生於1907年（明治40年）4月25日，今年115歲。最長壽的男性是廣島縣神石高原町的中村茂，出生於1911年（明治44年）1月11日，今年111歲。 每10萬人中的百歲以上老人有72.13人。從都道府縣來看，島根連續10年排名第一，多達142.41人，高知和鳥取分別以136.84人和132.60人緊隨其後。埼玉最少，為43.62人。 百歲以上老人在開始調查的1963年為153人，1981年突破1000人。1998年超過10000人。增加趨勢或仍將持續。 據厚勞省統計，2021年日本人的平均壽命女性為87.57歲，男性為81.47歲，男女均比上年有所下降，為...