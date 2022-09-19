日本估算75歲以上人口首次超過15%

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【共同社9月19日電】日本總務省18日公佈的人口估算數據顯示，65歲以上老年人比上年增加6萬至3627萬人創新高；佔總人口的比例為29.1%，上升0.3個百分點，也創下新高。75歲以上人口增加72萬至1937萬人，佔總人口比例首次超過15%。19日是敬老日，因而進行了此次估算。老齡化率預計今後將繼續上升，充實醫療護理體制、少子化對策、維持地方等課題堆積如山。 總務省的勞動力調查結果顯示，2021年工作的65歲以上人口達到909萬，比上年增加6萬人，連續18年增加。65歲至69歲的就業率為50.3%，首次突破半數，可見每兩人中就有一人在工作。 不過受新冠疫情蔓延影響，老年人也出現停止工作的動向，2021年8月起有不少月份的就業人數同比減少。 此次統計截至15日。65歲以上人口中，男性為1574萬人，女性為2053萬人。75歲以上佔總人口比例為15.5%。人數比上年大幅增加的原因是1947至1949年出生的第一次嬰兒潮“團塊世代”開始步入75歲。 80歲以上有1235萬人（佔總人口9.9%）、90歲以上為265萬人（同2.1%）。 從全世界來看，65歲以上的比例日本居首，與第二、三名的意大利（24.1%）和芬蘭（23.3%）拉開差距。據國立社會保障和人口問題研究所的估算，到2040年這一比例將達到35.3%。 65歲以上的就業率與上年一樣為25.1%。老年人在15歲以上全體就業者中的佔...