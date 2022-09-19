警視廳提醒企業防範“間諜接觸”導致信息外洩

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【共同社9月19日電】18日採訪辦案相關人員獲悉，東京警視廳公安部已確認俄羅斯駐日貿易代表處職員去年曾與日本的半導體企業員工等接觸，認為可能存在間諜活動，提醒企業方面注意。 日本政府近年來重視防止尖端技術等信息外洩的經濟安保對策。警方不僅進行逮捕或材料移送檢方等查處工作，還致力於對信息外洩防範於未然的活動。據悉，這種在查處前切斷間諜與間諜對像人員關係的做法在公安部內被稱為“無害化”舉措。 據辦案人員稱，已確認俄貿易代表處的男性職員在半導體相關等多家公司附近與員工搭話、交換聯繫方式並邀請聚餐等情況。公安部認為俄方人員很可能是情報機構人員，提醒員工所在單位讓該員工不要聯繫對方。 在2020年軟銀前員工因涉嫌違反《反不正當競爭法》被捕的案件中，貿易代表處男性職員以同樣手法接近前員工，並讓後者提供公司內部信息。 日本並無法律管制間諜活動本身，因此警方常規做法是在確認違反現行法律的行為之前加以關注，通過查處來向社會敲響警鐘。 不過辦案幹部強調：“查處時信息已經外洩，有必要努力防範於未然。”背景原因是對各國圍繞尖端技術的情報活動抱有危機感。警方去年起還開始在企業舉辦演講，使企業了解間諜的手段。（完）