獨家：文科省罕見要求圖書館增加朝鮮綁架問題書籍

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【共同社9月21日電】20日獲悉，日本文部科學省8月向各都道府縣的教育委員會等發出事務性聯絡，要求協助擴充關於朝鮮綁架問題的圖書館藏書。文科省要求圖書館擴充特定主題書籍的做法極為罕見。為保障國民“知情的自由”，圖書館的理念是收集和提供資料不為權力和壓力所左右，因此文科省此舉在圖書館界引發反對浪潮。 據文科省稱，事務性聯絡的日期為8月30日，要求協助在公立圖書館和學校圖書館等擴充關於綁架問題的書籍。據悉內閣官房綁架問題對策總部要求給予協助，以期深化年輕人對綁架問題的理解。 日本圖書館協會通過的《關於圖書館自由的宣言》中寫明保障“知情的自由”，提倡不為權力和社會壓力所左右，而是出於自身的責任收集並提供資料。 文科省的負責人表示，事務性聯絡沒有法律約束力，“書籍選擇由各圖書館根據自己的標準進行判斷。（聯絡的）主旨並非脫離《關於圖書館自由的宣言》”。 圖書館一線有反對聲音稱，迄今一直致力於舉辦與綁架問題有關的展覽，並充實相關藏書。 由全國的圖書館員和市民等組成的“圖書館問題研究會”委員長中澤孝之表達危機感稱：“圖書館是自發收集資料、支持多元思想和討論的民主主義堡壘。國家要求收集特定資料這一行為，會令人想起只收集對國家有利的資料、封鎖自由思考的戰前和戰時的圖書館。” 全日本教職員工會也批判稱，“這是束縛孩子和國民思想、極其危險的做法”，要求撤回事務性聯絡。（完）