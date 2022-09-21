岩手公佈地震災情預估案 遇難者最多超7千人

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【共同社9月21日電】日本岩手縣政府20日公佈了太平洋一側大地震引發最嚴重海嘯和搖晃時的災情預估案。其中估計沿日本海溝的地震將造成最多7100人遇難，超過造成縣內包括相關死亡在內逾6000人死亡或失蹤的東日本大地震。預估案還指出，死者絕大多數因海嘯遇難，若能貫徹盡快疏散則可減少約8成。 日本政府去年12月公佈的災情預估顯示，沿日本海溝與千島海溝的大地震將造成7個道縣最多19.9萬人死亡，其中岩手縣有1.1萬人死亡。中央政府設想早期疏散者為2成，而岩手縣參照東日本大地震時的情況按約5成進行計算，因此死亡人數低於中央政府的預估。 岩手縣對發生日本海溝地震、千島海溝地震以及再度發生與東日本大地震同樣的地震分別進行預估。死亡人數最多的均是被水淹地區人口較多且積雪導致疏散費時的冬季晚間6點前後發生地震的情況。 根據這一預估，日本海溝地震將造成距離震源較近的久慈市和宮古市分別死亡4400人和2100人。整個岩手縣將有3.1萬棟建築物全毀，經濟損失將達2.7萬億日元（約合人民幣1325億元）。千島海溝地震因震源較遠，死亡人數預估為1800人。 若發生與東日本大地震同樣的地震，估計將造成4200人死亡、3.5萬棟建築全毀。若能實現儘早疏散，死亡人數可降至零。 此外，作為有別於預估的參考值，岩手縣還對早期疏散者較少的情況也進行了估算。日本海溝地震的死亡人數預計為約1.5萬人，與東日本大地震同樣的地震...