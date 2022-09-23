調查：28%日本原大學生曾滯納貸款型獎學金

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【共同社9月22日電】支援生活困難人群的NPO法人“POSSE”等21日公佈一項問卷調查結果，調查對象是從日本學生支援機構借入貸款型獎學金的原大學生等。有過滯納經歷的受訪者達到28%，也有10%考慮過申請破產。 調查於7至9月在網上實施，正在償還獎學金或已還清的原大學生等共約2700人給出了有效回答。年薪400萬日元（約合人民幣20萬元）以下的佔61%。“自己”償還獎學金的佔大多數，為91%。 向有過滯納經歷的人詢問理由（多選）時，回答“收入低”的有68%，“太忙而忘記手續”的有33%，“優先償還了別的借款”的有19%，“失業”的有16%等。 自由記述中，有人寫道“償還需要花幾十年，所以生孩子從人生的選項中消失了”、“為了還款削減伙食費，身心受創”等。 參加統計的一名女性（25歲）21日在文部科學省出席記者會，介紹稱自己也正在償還約400萬日元。她表示，“因為身體不適，從教師離職後償還困難，甚至想過是不是只有死了才能結束。希望能將以獎學金為名義的借款一筆勾銷。”（完）