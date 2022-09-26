東京新宿舉行抗議活動欲對安倍國葬反對到底

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【共同社9月26日電】

25日是日本前首相安倍晉三國葬前的最後一個週日，反對國葬的民眾在東京新宿手持標語牌舉行抗議活動。國葬將在27日舉行。參加者高喊「將呼籲反對到最後一刻」。

下午2點多，JR新宿站前聚集了約150人，他們手持寫著「反對國葬」大字的橫幅。參加者質疑安倍的外交能力，強調稱「舉行國葬簡直荒唐」。

東京都國分寺市的女性（66歲）說：「不希望浪費稅金。希望用在生活困難的人們身上。」一名市民團體的女性成員也語氣激烈地說：「安倍持續強行表決通過，將政治玩弄於股掌之間。不能允許破壞民主主義。」

傍晚6點前後，JR新宿站東南口前舉行抗議機會。購物的行人熙熙攘攘，也有人駐足聆聽演說。主辦活動的市民團體稱：「默哀和表示哀悼不應該強制。從此時此刻開始也應決定取消國葬。」支持者報以熱烈的掌聲。

首次參加集會的町田市主婦（63歲）憤慨地表示，「在那樣的案件中身亡固然遺憾，但是否舉行國葬另當別論。無法接受政府的解釋。」（完）