日本全國統一簡化新冠感染者報備 向共存過渡

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【共同社9月26日電】

關於新冠病毒感染者報備事宜，對象僅限老年人等高風險人群的全數掌握簡化措施26日在日本全國統一啟動。據稱佔感染者八成的輕症年輕患者無需上報住址、姓名等具體情報，此舉有望減輕醫療機構和保健所的業務負擔。為避免對疫情動向監測造成影響，厚生勞動省要求醫療機構等報告每天診斷的各年齡段感染人數。

政府將此舉作為與新冠共存的過渡措施。轉變療養思路，把重點放在為老年人等有重症化風險的人群提供適當的醫療上。

內閣會議後厚勞相加藤勝信舉行記者會，透露有率先實施的地方政府提出擔憂無法掌握上報對象外人群的聯繫方式、無法在症狀惡化時快速做出應對。加藤表示「將與地方政府加強合作，若出現問題將努力改善並繼續應對」。

上報簡化已在9縣作為「緊急避難措施」率先實施。為確保上報對象外的輕症年輕患者安心居家療養，各都道府縣已完善健康追蹤中心等作為諮詢窗口，全國統一啟動。配合簡化，26日兵庫縣開設了設施為上報對象外的感染者協調住宿等。

簡化後上報對象僅為65歲以上和需住院人群、因重症化風險高而需用藥和吸氧的人以及孕婦。不屬於對象的人群若確診陽性，則自行在健康追蹤中心登記並開始居家療養。

無論是否上報，住宿設施療養和送餐服務可繼續為需要的人提供，厚勞省繼續要求患者避免外出，相關措施也適用於密切接觸者的隔離期。 各都道府縣將每天公佈不同年齡段的感染人數。中央政府同步推進為採用特定醫療機構「定點調查」的研...