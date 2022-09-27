“東京綠色轉型週”開幕 以金融推動去碳化

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【共同社9月27日電】“東京GX（綠色轉型）週”26日開幕，計劃以變革產業邁向去碳化的“綠色轉型（GX）”為主題，接連召開10場國際會議。活動由日本經濟產業省主辦，首日確認官民將通過金融提供必要的投資資金支援。此外還提出力爭到2030年使抑制二氧化碳排放製造的全球氫能供應量增至9000萬噸的目標。 在共商如何兼顧減排與經濟發展的會議上，東南亞和中東各國部長等出席。由於這些地區在資源有無和技術水平方面各不相同，會議確認顧及各國情況實施對策的重要性。與會者一致認為，去碳化過渡期應充分運用包括化石燃料在內的一切燃料。 會議還公佈了提供環保融資的金融機構指針。其中規定為火力發電站等排放二氧化碳的項目提供貸款時，需要探討是否符合去碳化計劃。會議還列出了高效燃氣火力發電、氫氣混燒等成為融資對象的環保技術清單。 當天還召開了共商促進利用氫能源的“氫能源部長會議”。由於流通的大部分氫在製造工序中使用化石燃料並排放二氧化碳，會議就致力於普及減少製造過程中排放量的“低碳氫”達成一致，在製造時使用可再生能源或回收排放出的二氧化碳。 經產省26日與馬來西亞國家石油公司（Petronas）簽署了去碳化領域的一攬子合作備忘錄。針對氫與氨，雙方計劃在技術研發與人才培養方面深化合作關係。 東京GX週將持續至10月7日，採取東京都內線下會場和線上並行方式舉辦。（完）