詳訊2：前首相安倍晉三國葬在輿論分歧中舉行

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【共同社9月27日電】日本前首相安倍晉三的國葬27日在東京的日本武道館舉行。包括210多個國家及地區、國際機構的代表團在內，政府發佈數據稱國內外共4183人出席，追悼在街頭演說中遭槍擊後去世的安倍。會場附近的九段坂公園設置了面向一般公眾的獻花台，人們排成長隊，約2.3萬人造訪。另一方面，各地舉行抗議集會等，圍繞國葬的實施輿論呈現分歧。對於有可能導致強制哀悼等的批評聲根深蒂固，部分在野黨缺席。這是戰後第二次為前首相舉行國葬，上一次是55年前的吉田茂。 政府中央省廳降半旗並默哀，但不要求教育委員會等予以配合，也不要求國民表示哀悼。不過圍繞國葬的法律依據以及估算總額達16.6億日元（約合人民幣8200萬元）的國費支出、據稱與安倍關係深厚的“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）相關問題等造成了影響，批評高漲。 秋筱宮夫婦等7名皇族以及三權之長、國會議員、都道府縣知事等總計3000多人參加，海外相關人士共約700人出席，包括美國副總統哈里斯和印度總理莫迪等50位左右首腦級人士。立憲民主黨的高層缺席，共產黨等政黨放棄參加葬禮。 葬禮委員長首相岸田文雄致悼詞，提到安倍創下歷代最長的首相在任時間，稱“歷史將會更加久遠地記住您所有的事蹟”。前首相菅義偉也作為友人代表致悼詞。天皇的敕使和皇后的宮使等弔唁後，出席的皇族及喪主昭惠夫人等獻花。 安倍7月8日在奈良市發表參院選舉助選演說時遭槍擊去世。岸...