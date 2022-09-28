調查：日本人對健康壽命的理想與現實差10年

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【共同社9月28日電】日本健康測量儀器製造商百利達（東京）發佈的調查結果顯示，健康壽命的理想與現實存在10年以上的差距。健康壽命是日常生活無需接受護理或者並非臥床不起的期間，男女的理想健康壽命均超過85歲。該公司表示對於需要護理之前的“虛弱”狀態，採取措施預防將有助於延長健康壽命。 百利達8月以全國40歲以上的男女2500人為對象，實施網上調查，詢問希望日常生活不受制於健康問題的年齡（理想的健康壽命）等。 男性理想的健康壽命平均為85.55歲，女性為86.99歲。與厚生勞動省調查的實際健康壽命（男性72.68歲，女性75.38歲）分別相差10歲以上。與平均壽命相比，男性理想的健康壽命長了約4歲，女性則短了約0.5歲。 另一方面，關於“是否知道‘虛弱’一詞”的提問，回答“連內容都知道”的受訪者僅占全體的15.8%。最多的是“沒聽說過”，佔58.1%；回答稱“聽說過但不知道內容”的佔26.1%。 此外，接受“虛弱”相關體檢的老年人較少，有很多人表示沒有為父母預防“虛弱”或者做出改善提供特別的支持。 百利達負責人表示：“‘虛弱’有可能通過採取恰當應對而重返原來的健康狀態。預防和儘早發現很重要。”（完）