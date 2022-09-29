JR東日本將推出抽籤決定新幹線旅遊目的地活動

Newsfrom Japan

【共同社9月29日電】東日本鐵路公司（JR東日本）12月將推出從東北、秋田、山形、上越、北陸各新幹線車站中抽籤決定目的地的新旅遊項目“Dokokani Byun！”（意為嗖的一聲跑到什麼地方），宣傳稱“可以划算地體驗意想不到的相遇或經歷”。 東京站29日上午舉行了率先體驗活動，在丸之內北口設置電子屏，國內各地的圖片像老虎機那樣轉動著，參加者等待抽籤結果。抽中青森縣八戶站的千葉縣市川市公司職員芝健一（48歲）笑著說：“因為是不曾下車的地方，所以很期待。想吃海鮮。” “Dokokani Byun！”的候選目的地是距離東京站大約150公里以上的47個車站。在JR東日本網上預約服務“eki-net”申請時輸入出發及返回的日期和人數等，係統將推薦4個車站。付款後，係統將隨機從其中選出目的地。出發站僅限東京、上野、大宮這3個車站。 支付方式僅限利用鐵路等積攢的JR東日本“JRE積分”，無論目的地是哪裡均可用6000積分往返。據悉比如東京到秋田間的往返路費，新幹線指定座位約3.6萬日元（約合人民幣1800元），用積分換車票時通常需要2.422萬積分，因此參加上述活動可享受便宜的旅遊。（完）