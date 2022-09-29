調查顯示日本文科生課餘學習時間相對較短

Newsfrom Japan

【共同社9月29日電】28日從日本文部科學省的調查獲悉，文科的大學生們用於復習和預習的課餘學習時間與理科生相比較短。有65.4%的理科生、62.8%的工科生每週進行6小時以上的預習複習。相比之下，有53.8的人文科學專業（文學等）學生、45.4%的社會科學專業（法學、經濟學等）學生進行每週6小時以上的預習複習。 該調查是對2001年出生的特定兒童每年從多個方面提問並觀察變化的“21世紀出生兒童縱向調查”的一環。此次得到了已滿20歲的約2.4萬人的回答。有關預習複習的問題，共收集了約1.8萬人的回答。 從預習複習時間每週不足1小時的比例來看，理科為7.4%、工科為8.4%，均不足一成。另一方面，人文科學為11.5%，社會科學為14.9%。 按學校類型來看，有54.7%的大學生、32.0%的短期大學學生、46.2%的高等專門學校學生回答“6小時以上”；有11.2%的大學生、29.7%的短期大學學生、17.1%的高等專門學校學生回答“一小時未滿”。 文部科學省負責人指出：“各學校有必要督促（學生）自主學習。”（完）