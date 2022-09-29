日本食品等漲價潮將在10月迎來高峰

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【共同社9月30日電】日本將在進入下半年度的10月迎來食品漲價潮高峰。物價上漲也波及餐飲和各類服務，生活或將面臨逆境之秋。有一定收入的75歲以上老年人的醫療費負擔提高至2成，將給家庭經濟帶來壓力。導致資源價格上漲的俄烏衝突曠日持久，日元貶值勢頭也在繼續，物價漲勢不知何時才會停歇。 根據帝國數據庫的數據，在2022年已經或計劃漲價的約2萬種食品中，10月漲價的有6500種，占到3成以上。 除了家用啤酒類約14年來首次漲價外，罐裝燒酒雞尾酒、威士忌等其他酒類也大多將漲價。朝日啤酒的350毫升裝“超爽”在便利店的定價將從219日元（約合人民幣10.8元）左右上漲至230～240日元左右。 食品方面，蛋黃醬、乳製品、香腸等今年多次漲價的情況也並不稀奇。餐飲領域，迴轉壽司“壽司郎”1日開始漲價，消費者習以為常的“1盤100日元不含稅”的壽司將消失。吉野家也將上調牛肉蓋飯的價格。 75歲以上醫療費窗口支付負擔2成的對象是有一定收入的約370萬人。由於有3年的過渡措施，門診的支付增加額最高為每月3000日元。在沒有介紹信的情況下到大醫院就診時的追加費用也會增加。初診將從現在的5000日元以上提高到7000日元以上。（完）