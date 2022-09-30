豐田面向高中生等進行免費職業培訓

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【共同社9月30日電】豐田汽車公司作為社會貢獻正在開展面向高中生等年輕人的免費職業培訓項目。不問學歷以全國15至18歲100人為對象、今秋啟動部分的徵集已從28日開始。此舉體現了豐田為改革成為開展全套出行服務的“Mobility Company”謀求多樣人才的姿態，希望能有助於確保人才。 豐田與提供職業規劃支援的“HASSYADAI social”（東京）共同運營，此次為第三次。培訓以在線方式進行，為期約3個月。參加者進行自我分析或與企業經營者及作家等“導師”對話，思考自己的未來。 徵集第一次截止日期為10月15日，抽籤決定參加者，11月19日開始培訓。去年1至3月的首次培訓試驗性地向愛知縣豐田市30名高中生提供，今年1至3月的第二次則對全國92人提供。該培訓並非招聘活動，但據悉首次參加者中有5人左右進入豐田，活躍在生產第一線的崗位。 豐田在2021年度相當於綜合職務的招工中時隔近30年恢復錄用高中畢業生。人事部人才培養室招聘小組長山口勇氣介紹稱：“與具有主體性相比，今後更需要能與夥伴一起工作的人。” 曾經在豐田工作的HASSYADAI social代表理事三浦宗一郎表示：“我認為這將成為展示擺脫偏重學歷的價值觀的舉措，因此開始該項目。”（完）