日本前參議員安東尼奧・豬木去世

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【共同社10月1日電】被稱為“燃燒的斗魂”引領日本昭和與平成時代職業摔跤熱潮、曾任參議員的安東尼奧・豬木（原名：豬木寬至）1日早晨7點40分因心力衰竭在家中去世，享年79歲。豬木生於橫濱市。其經紀公司透露了這一消息。 豬木初中時移居巴西。被當時在巴西參賽的職業摔跤選手力道山看中，17歲時加入“日本職業摔跤”。力道山死後，豬木與巨人馬場的組合恢復了職業摔跤的人氣。 1972年豬木成立“新日本職業摔跤”。挑戰了與柔道、空手道等其他格鬥一流選手對決的“跨界格鬥戰”等新穎策劃，受到了關注。 1976年，豬木實現了與職業拳擊世界重量級冠軍穆罕默德・阿里（美國）格鬥這一巔峰對決。雖然被批評為“世紀乏味至極的比賽”，但挑戰被視為不可能的較量的人生態度也得到了很多共鳴，他作為“與阿里戰鬥的職業摔跤選手”在全球獲得了知名度。他常說的“大家好嗎！”、“1、2、3、噠！”也在日本國內受到了廣泛喜愛。 1989年豬木作為當時的“體育和平黨”候選人參加參院選舉，並當選為參議員。海灣危機時，他於1990年前往伊拉克，致力於釋放日本人質。作為摔跤運動員，他於1998年退役。在2013年的參院選舉中，他作為“日本維新會”候選人參選並當選，時隔18年回歸國政。豬木曾多次前往擁有自己交流渠道的朝鮮，2019年退出政壇。2020年豬木公佈自己患有心臟病“心臟澱粉樣變性”，在視頻網站“YouTube”上發佈了與疾病鬥爭的...