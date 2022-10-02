大谷翔平年薪3000萬美元與天使隊續約一年

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【共同社安納海姆10月2日電】美國職業棒球大聯盟洛杉磯天使隊1日宣佈，與日籍球員大谷翔平（28歲）談妥以3000萬美元（約合人民幣2.1億元）年薪續簽下賽季合約。本賽季是大谷與天使隊2年合約的最後一年，此前外界紛紛議論其可能在夏季交易期轉會，續約等去留問題一直受到關注。此次續約的年薪在日籍球員中創新高。 天使隊開出的年薪較本賽季的550萬美元大幅上漲，避免了賽季結束時大谷有權提出的薪資仲裁。大谷將在2023年賽季結束後成為可自由選擇轉會去向的自由球員（FA）。代理教練奈文表示：“不僅是他，對大家而言都非常好。休賽期的安心感也不一樣。” 大谷憑藉投打雙修“二刀流”出色表現在上賽季榮獲美聯最佳球員，本賽季是其加入美職棒大聯盟的第5年。作為投手取得15勝8負，防禦率2.35。作為擊球員的成績為打擊率0.276、34支本壘打、94打點（截至9月30日）。他在8月達成了自1918年貝比·魯斯以來的“2位數勝利、2位數本壘打”，距離自身在美職棒首次達到賽季規定投球局數（162局）僅差1局。 從球隊官網獲悉，作為擁有薪資仲裁權的球員，大谷的合約金額超過貝茨（洛杉磯道奇隊）的2700萬美元，創造最高年薪紀錄。（完）