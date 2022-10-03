岸田施政演說強調將防備流感和新冠同時流行

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【共同社10月3日電】

日本首相岸田文雄在3日的施政演說（所信表明演說）中，就新冠病毒防疫措施指出「防備與流感同時流行很重要」，強調將加速接種可應對奧密克戎毒株的新疫苗。不過，他僅例舉了已經發佈的措施，缺乏新意。

政府9月起針對屬於第4劑接種對象但尚未接種的60歲以上人士和醫務人員等，啟動了應對奧密克戎毒株的疫苗接種。還計劃10月中期前後把對象擴大到12歲以上的所有人群。岸田強調：「預計最晚本月底將進口用於所有對象人群的新疫苗。」

為了防備有可能在歲末年初流行的「第八波」疫情，岸田說明稱：「從本月到11月，將發放接種券並確保場地等，完善每天接種超過100萬劑的機制，加速疫苗接種。」他還指出設想與流感同時流行，將推進確保門診等醫療衛生體制。

面向與新冠共存，岸田稱：「將基於科學見解採取措施，儘可能使社會經濟活動與平時一樣。」

岸田稱為了防備下個傳染病危機，將向臨時國會提交以完善醫療供應體制為主要內容的《感染症法》修正案。並致力於創建以美國疾病控制和預防中心（CDC）為原型的專家組織「日本版CDC」。（完）