KADOKAWA董事長角川因涉奧運瀆職案被起訴

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【共同社10月4日電】

有關東京奧運會和帕運會的瀆職案，東京地方檢察廳特搜部4日以涉嫌向奧組委前理事高橋治之（78歲，因受託受賄嫌疑被再逮捕）方面提供了合計約6900萬日圓賄賂為由，以行賄罪起訴了奧運贊助商KADOKAWA董事長角川歷彥（79歲）。角川通過律師團發文表示將辭去董事長職務。

角川在文中稱「與瀆職等毫不相關。希望在法庭上查明真相，表明我是無辜的」。KADOKAWA社長夏野剛等5日將召開記者會。

對於從KADOKAWA名義的銀行賬戶，向高橋在電通公司工作時的後輩深見和政（73歲，因受託受賄嫌疑被再逮捕）擔任代表的諮詢公司「COMMONS2」，以諮詢業務合同的名義匯入的錢款，特搜部認為該資金是賄賂。

據相關人士透露，角川稱「不記得就諮詢業務合同的詳情接到過彙報」，主張沒有行賄的認識。 對角川的起訴內容顯示，他與擔任KADOKAWA顧問的前專務董事芳原世幸（64歲）、前奧運擔當室長馬庭教二（63歲）合謀，就贊助商甄選事宜拜託了高橋，在2019年9月～2021年1月分9次向COMMONS2提供了合計約6900萬日圓。（完）