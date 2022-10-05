日官房長官就J-ALERT誤報致歉

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【共同社10月5日電】

日本官房長官松野博一在5日的記者會上，就北韓發射飛彈後全國瞬時警報系統（J-ALERT）錯將東京都島嶼地區包含進訊息接收方一事道歉稱：「讓9個町村的居民擔心，向他們致以歉意。」松野強調稱：「將迅速改善系統上的問題，防止再次發生。」

公明黨的中央幹事會長北側一雄在記者會上表示「不得不說遺憾」，要求查明原因並防止再次發生。

松野說明稱，除東京都千代田區外，稻城市也在接收到J-ALERT訊息後通過防災行政無線播放出去。他解釋稱，此前採用的是都內任一區域成為對象就會通過無線播放訊息的設定，表示「已要求採取應對以防再次發生」。

此次是J-ALERT第5次發出飛彈訊息，上次是約5年前的2017年9月。本次發送時間是飛彈發射約5分鐘後的早上7點27分，向北海道和東京都島嶼地區發送了呼籲避難的內容。7點29分又向青森縣和東京都島嶼地區發送了相同內容。7點42分向北海道和青森縣發送了飛彈通過的消息。（完）