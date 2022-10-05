調查顯示73%的口譯導遊士因遊客減少沒有工作

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【共同社10月5日電】“全日本口譯導遊士聯盟”對成員進行的問卷調查顯示，有73%的人回答稱今年1至8月“一天都沒有”以訪日遊客為對象的導遊工作。有工作的人中，93%的工作時間在20天以下。1至8月的訪日遊客較2019年減少96%，僅約82萬人。該聯盟表示“作為職業無法謀生”，抱有強烈危機感。 該調查在9月上旬進行，對象約一千人，得到508人的回答。其中136人表示有工作，佔27%。工作天數為1至5天的最多，有82人；6至20天的有45人；21天以上為9人。 政府6月僅限團隊游形式恢復接納觀光目的的訪日遊客。雖然之前有商務相關人士等入境，但被認為與導遊工作無關。該聯盟認為“6月以後也沒有恢復”。 該調查還以多選形式詢問了訪日遊客的感想。表示“沒有聽到不滿意見”的佔比56%。另一方面，有30%的人表示“包括入境時取得簽證在內各種手續十分複雜”，21%對戴口罩表示不滿。 政府本月11日起將取消入境人數上限並解禁個人訪日游，此外短期逗留無需獲得簽證。但聯盟理事長松本美江預計“到明年春天前後為止遊客難以全面恢復”，認為“口譯導遊是觀光立國不可或缺的存在”，呼籲提供支援。（完）