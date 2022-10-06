厚勞省特例批准應對BA.5的輝瑞新冠疫苗

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【共同社10月6日電】日本厚生勞動省5日特例批准了美國輝瑞公司的2款新冠疫苗，一款可應對目前主流的奧密克戎毒株亞型“BA.5”，另一款以6個月至4歲兒童為對象。這是日本首次批準可用於4歲以下人群的新冠疫苗，接種範圍將擴展至幾乎所有人群。厚勞省表示，用於4歲以下人群的疫苗將在24日起的那周開始發送給地方政府。 應對BA.5的是二價疫苗，在以往疫苗中加入了既可應對BA.5、又可應對BA.4的成分。與9月獲批並開始接種的應對BA.1的疫苗一樣，對象為已接種兩劑以往疫苗的12歲以上人群。接種間隔為5個月，但厚勞省表示今後將討論縮短間隔。相關人士透露稱正在展開協調，計劃定為3個月。厚勞省表示輝瑞於9月、美國莫德納公司於10月5日申請批准。在美國，兩家公司的產品已投入使用，接種得到了進展。 因為成分與應對BA.1的疫苗幾乎沒有差異，厚勞省未等待輝瑞提交臨床試驗數據，就予以批准。已要求輝瑞方面盡快提交。厚勞省透露稱，臨床試驗的初值已在專門小組會上出示，確認了安全性和有效性。厚勞省還表示小鼠試驗結果顯示，也可期待對BA.5和此前流行的變異毒株等產生預防效果。 以6個月至4歲人群為對象的疫苗需接種共3劑。該疫苗由應對以往毒株的成分構成，厚勞省稱可期待對奧密克戎毒株也有效，還表示存在注射部位疼痛和疲勞等不良反應，但基本上都是輕度和中等症狀，沒有安全上的隱憂。美國6月就已批準可以緊急使用輝瑞和莫德納產品...