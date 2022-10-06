日本單週新冠確診人數為全球第三多

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【共同社日內瓦10月6日電】世界衛生組織（WHO）新冠疫情統計數據顯示，9月26日～10月2日的一週中，日本新增感染人數比上週減少43%，為306,958人，排在德國的40萬人、美國的31萬人之後，為全球第三多。7月中旬以來，日本的新增感染人數已連續10週位居全球最多，此次終於不再蟬聯。 9月26日起，日本採用了簡化全數掌握新冠病毒感染者情況的做法，對此次的統計結果也產生了影響。由於各國紛紛縮小檢測規模，WHO強調為了掌握感染的實際情況以及迅速發覺變異毒株的出現，應該維持警惕態勢。 日本的單週死亡人數較上週減少15%，為563人。人數之多繼美國的2728人、俄羅斯的711人之後排在第三。 全球的單週感染人數較上週減少6%，持續趨減，但WHO歐洲區域辦事處轄區內增長了8%，是各區域中唯一增長的。 WHO總幹事譚德塞在5日的記者會上表示，隨著氣溫降低，人們在密閉室內的時間變長，有些歐洲國家的感染人數正在增多，需要繼續採取防疫措施並接種疫苗。（完）